Gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı

75 gündür cezaevinde bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, ilk kez çıktığı duruşmada mahkeme başkanının kararıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı
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Cezaevinde 75 gündür tutuklu bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın yargı süreci, ilk kez hakim karşısına çıkmasıyla başladı. Duruşma salonunda sanık ve avukatların savunmaları dinlendi. Savunmaların tamamlanmasının ardından görüşünü açıklayan savcılık makamı, gazeteci Arı'nın mevcut tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

MAHKEME BAŞKANI KARARI AÇIKLADI

Savcılığın tutukluluğun devamı yönündeki talebinin ardından İsmail Arı'nın avukatları sürece itiraz etti. Karşılıklı beyanların ve itiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mahkeme başkanı nihai kararı duyurdu.

Açıklanan kararla birlikte mahkeme, 75 gündür tutuklu bulunan İsmail Arı'nın tahliyesine hükmetti.

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