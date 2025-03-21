Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı!
Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, bugün adliyeye sevk edildi. İki saat süren savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Saymaz, savcıya yaklaşık iki saat boyunca ifade verdi.
Savcılık, Saymaz’ın ev hapsine alınması yönünde talepte bulunarak dosyayı sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek İsmail Saymaz’ın ev hapsine alınmasına karar verdi.
Karar doğrultusunda Saymaz, adli kontrol hükümleri kapsamında evinde kalacak ve belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edecek.