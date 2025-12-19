Gazeteci Levent Gültekin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dijital bir platformdaki yayın sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Gazeteci Levent Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Simge Sarıyar
Gazeteci Levent Gültekin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yayınlanma:

Dün gece saatlerinde gözaltına alınan Gazeteci Levent Gültekin, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir dijital platformda yayımlanan programdaki söylemleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtildi.

DİJİTAL YAYINDAKİ SÖZLERİ ADLİYEYE TAŞINDI

Gece saatlerinde emniyet birimlerince gözaltına alınan Gültekin, buradaki yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından dosyası, tutuklama talebi veya adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Hakim karşısına çıkan Levent Gültekin hakkında yargı makamı kararını açıkladı. Mahkeme, gazetecinin serbest bırakılmasına hükmederken, tahliye kararına adli kontrol tedbirleri eşlik etti.

Sulh Ceza Hakimliği, Gültekin hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine ve belirli periyotlarla imza atma yükümlülüğü uygulanmasına karar verdi.

