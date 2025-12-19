Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmeyi, Gültekin’in hukuki sürecini takip eden Avukat Çağrı Çetin duyurdu.

Sosyal medya platformu üzerinden kısa ve net bir bilgilendirme paylaşan Çetin, sürecin başladığını resmen ilan etti. Çetin, paylaşımında doğrudan "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

GECE YARISI BEBEK’TE OPERASYON

Edinilen bilgilere göre, söz konusu işlem gece yarısını geçtikten sonra gerçekleşti. Saatler 01.20’yi gösterdiğinde, İstanbul’un popüler semtlerinden Bebek’te bulunan bir kafede oturan gazeteci Gültekin, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin ardından Levent Gültekin’in sevk edildiği adres de netleşti. Gazetecinin, işlemlerinin yapılması amacıyla Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldüğü öğrenildi.

Gültekin’in ifade işlemleri Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.