Gazeteci Mehmet Çek’ten tutanakların sızdırılmasıyla ilgili dikkat çeken iddia: Hatimoğulları’nı işaret etti

Gazeteci Kurtuluş Tayiz'in "İmralı notları" sızıntısına ilişkin paylaşımına, gazeteci Mehmet Çek'ten destekleyici bir yanıt geldi.

Gazeteci Mehmet Çek’ten tutanakların sızdırılmasıyla ilgili dikkat çeken iddia: Hatimoğulları’nı işaret etti
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Gazeteci Kurtuluş Tayiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayiz, "Meclis'ten 467 oyla çıkan yasanın ardından atılan adımlar, sürecin ne denli ciddiye alındığını gösteriyor. En kritik eşikler birer birer geçiliyor." ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYON SİNYALİ OLARAK GÖRÜLMELİ"

Tayiz, muhalefetin gündeme getirdiği "İmralı notları" tartışmasına da değindiği paylaşımında şunları kaydetti: Görüşlerinin tahrif edildiğini açıklayan Öcalan 'bana yönelik komplo' dedi. Peki kim yapıyor bu komployu? Kendi içlerine dönüp bakmaları lazım. Daha önceki süreçlerde de bu tür sızmaları gerçekleştiren FETÖ ve PKK'ydı.

Eğer gerçekten provokasyonların önünü kesmek istiyorlarsa, ilk metni kim dolaşıma sokuyorsa onlar önce kendi kapısının önünü süpürmeli. Bu işin usulü ya açıkça "İmralı tutanağının aslı budur" deyip tüm metni yayınlayacaksın ya da sızıntılara sessiz kalıp sonra "montaj" diyerek itibar kurtarmaya çalışmayacaksın.''

MEHMET ÇEK: "KURTULUŞ HAKLI, GEÇMİŞ TECRÜBELERLE DE SABİT"

Tayiz'in paylaşımına yanıt veren gazeteci Mehmet Çek, "Kurtuluş haklı. Geçmiş tecrübelerle de sabit." yorumunu yaptı. 

Öcalan'ın "bana yönelik komplo" ifadesini kullanmasına dikkat çeken Çek, sözlerine şöyle devam etti:"Öcalan 'bana yönelik komplo' derken kamuoyuna bildiriler yayınlamayı bırakıp kendi sağına soluna bakmalı. Zira Oslo görüşmeleri de 13 Eylül 2011 tarihinde örgüte ait Dicle Haber Ajansı (DİHA) internet sitesinden sızdırılmış, sabah saatlerinde 'Görüşmelerin İçyüzü Erdoğan'ı Yakacak' başlığıyla servis edilmişti. DİHA yönetimi bir açıklama yaparak haberin kendileri tarafından yapılmadığını, sitelerine sanal saldırı düzenlenip şifrelerin kırılması suretiyle eklendiğini belirtse ve tutanaklar kısa süre içerisinde DİHA'dan kaldırılsa da internette hızla yayılmış ve bunun sonucunda süreç patlamıştı."

"TÜLAY HATİMOĞULLARI GİBİ PROFİLLERE BAKMALI"

Sızıntı iddialarının sorumluluğuna ilişkin görüşünü de paylaşan Çek, "Öcalan eğer gerçekten provokasyonların önünü kesmek ya da kendi ifadesiyle kendisine yönelik komploların önünü kesmek istiyorsa artık kendi kapısının önünü süpürmeli. Tülay Hatimoğulları gibi sızdırmayı boşverin zaten her açıklamasıyla toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik eden profillere bakmalı." ifadelerini kullandı.

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