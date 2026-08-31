Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek soruşturmasında tanık olarak ifade verdi

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan resen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek soruşturmasında tanık olarak ifade verdi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren gazeteci Murat Ağırel, Ankara Adliyesi'ndeki ifadesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HAMAG'IN İZİNİ TAKİP ETTİM"

Ağırel, soruşturma kapsamında edindiği bilgileri Başsavcıvekiline ilettiğini belirterek, "Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf'ta kurmuş olduğu HAMAG isimli bir şirket var. Bu şirketin izini takip ettim, daha doğrusu gazetecilik yaptım. HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla ve 30 bin euro sermayesi olan bir şirket. Şirket, 2024 yılına geldiğinde bir anda 3 milyon 800 bin euro mal varlığına sahip oluyor" dedi.

Şirketin mal varlığının gelişim sürecini anlatan Ağırel, "Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra ki bu mal varlığı 15 daire ve 2 ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve 5 ticari alanının olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin euro değerinde bir yerdi. İki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor, sonrasında ise burası HAMAG adına tekrardan holding oluyor ve HAMAG adına tekrar sözleşme yenileniyor ama sözleşmenin şartları yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor" ifadelerini kullandı.

"LÜKSEMBURG'DA 200 MİLYON EUROLUK PAZARLIK"

Sürecin Lüksemburg'a taşındığını aktaran Ağırel, "Sonrasında ise istikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon euro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığında ise uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar" dedi.

"BELGELERİ SAVCILIĞA TESLİM EDEBİLECEĞİMİ AÇIKLAMIŞTIM"

İfade sürecinin nasıl başladığını anlatan Ağırel, "Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım. Bunun üzerine ilk önce Gökçek ailesi, İbrahim Melih Gökçek bununla ilgili bir yalanlamada bulundu. Ben bununla ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi televizyon yayınında beyan etmiştim. Dolayısıyla da savcılık, tanık sıfatıyla benim ifademi alınmak üzere davet etti. Geldim ve Başsavcıvekiline ifade verdim. Başsavcıvekiline elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım" ifadelerini kullandı.

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