Ulusal Kanal'ın sınır hattından yaptığı canlı yayında Deniz Çağlayan'ın konuğu gazeteci Mustafa Kaya oldu. Mustafa Kaya, bölgeye gelmeden önce Ankara'da bulunduğu temaslardan önemli bilgiler aktardı. Kaya, "Denklemin bütün her şeyi değişken halinde. Hiçbir şey, kesin değil. Bir tek, bizim buradaki kararlılığımız. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye devlet mekanizması olarak Afrin ile ilgili kesin bir kararlılık içerisinde. Biz, burayı temizleyeceğiz. Bunun dışında çevremizde olan gelişmeler, çevremizdeki bir takım ülkelerin devreye girme arayışları, sahada bizi ilgilendirmiyor. Temel söyledikleri nokta bu" dedi

Ulusal Kanal'ın Kilis'te sınır hattında yaptığı canlı yayında Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla ve planlandığı şekilde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son durum konuşuldu.



Ulusal Kanal Muhabiri Deniz Çağlayan'ın konuğu gazeteci Mustafa Kaya oldu.



Gazeteci Kaya, bölgeye gelmeden önce Ankara'da bazı temaslarda bulundu.



Mustafa Kaya, şu önemli bilgileri aktardı:



"Bölgeye gelmeden önce konuşma fırsatı buldum, özellikle yerinde de inceleyeceğimiz için. Birincisi şu. Ankara'da bütün coğrafyada, bu bölgede birçok kuvvet var. ABD, Rusya, Suriye hükümeti, İranlı gruplar var. Çeşitli denklemler kuruluyor. Söyledikleri şu. Denklemin bütün her şeyi değişken halinde. Hiçbir şey, kesin değil. Bir tek, bizim buradaki kararlılığımız. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye devlet mekanizması olarak Afrin ile ilgili kesin bir kararlılık içerisinde. Biz, burayı temizleyeceğiz. Bunun dışında çevremizde olan gelişmeler, çevremizdeki bir takım ülkelerin devreye girme arayışları, sahada bizi ilgilendirmiyor. Temel söyledikleri nokta bu. Biz sahada ilerleyimişizi sürdürüyoruz ve şu an itibariyle de Cinderes ve Raco bölgesinde zaten meskun mahal çatışmalarına hazırlanıyor. İki kritik kasaba. Büyükce denilebilecek kasaba. Sonrası Afrin merkezi olacak. Dolayısıyla kırsal büyük oranda temizlenme çabası içerisinde. Bir kapı kapatıldığında, hilal kapatıldığında geriye zaten teröristler bölgeyi ya terk edecekler ya da imha edilecekler. Bunu başka bir yolu yok. Ankara'da özellikle bu dile getiriliyor. Belki birileri bir bazı planlar kuruyolardır deniliyor özellikle ABD işaret ediliyor. Onlar belki bunu engelleriz diye hala bazı planlar peşinde olabilirler ama biz sahada yeri geldiğinde büyük çabalarla, şehit de vererek bir şekilde sahada kazanımlarımızı elde ediyoruz ve planlandığımız kapsamda da operasyonlarımız yürüyor diyorlar."



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