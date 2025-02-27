Gazeteci Nevşin Mengü'ye terör propagandası davasında hapis cezası

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Mengü’nün avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Mengü’nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan avukat Hüseyin Ersöz, Mengü’nün uzun yıllardır gazetecilik yaptığını belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Mengü’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Cezanın ertelenmesine hükmedildi.

Karara itiraz eden üye hâkim, Mengü’nün suça kastı bulunmadığını ve yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmadığını belirterek beraat yönünde görüş bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mengü’nün sosyal medya hesabında, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG’nin eski lideri Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayımladığı belirtildi.

İddianamede, Müslim’in açıklamalarının, örgütün bölücülük faaliyetlerini meşru gösterdiği ve yaydığı ifade edildi. Bu ifadelerin, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini teşvik ettiği öne sürüldü.

Mengü’nün eyleminin "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturduğu belirtilerek 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.