Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Özlem Gürses, YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Özlem Gürses'in kendi sosyal medya kanalında kullandığı sözleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Gürses'in, TSK'yi işkence ve katliamlar yapan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulandı.

Şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Özlem Gürses'in soruşturma kapsamında da gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Özlem Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi.

Yazıda, ilgili kanun maddesi gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi.

Şüphelinin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.