Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Ankara'da saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan Önkibar, "Bunu kimin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını biliyorum. Ergen çocukları saldılar üstüme. 19-20 yaşında çocukları saldılar üstüme" dedi. Önkibar'a saldırıya ilişkin Kırmızı Kedi Yayınevi'nden yapılan açıklamada, "Yazarımız Sabahattin Önkibar’a yapılan son saldırıyı kınıyor ve saldırıya uğrayan tüm yazarların yanındayız diyoruz" ifadeleri kullanıldı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Ankara'da kendi evine 300 metre kala saldırıya uğradı.



Önkibar’ın önünü kesen iki araçtan inen 3 kişi, gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Önkibar saldırganlardan şikayetçi oldu.



Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganların kullandığı araçlardan biri tespit edildi.



SABAHATTİN ÖNKİBAR’DAN AÇIKLAMA



Önkibar, "Eşofman vardı üzerimde markete doğru giderken 3 kişi saldırdı. Ama hazırdım. Bunların işi sokağa döktüğünü anladım. Bahçeli’nin açıklamalarından sonra bekliyordum. Bana vurdular yere düştüm tekmelemeye başladılar. Esnaf geldi müdahale etti. İki tane arabaları vardı bindiler ve kaçtılar. Ben çok dikkat ediyordum. Bunu kimin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını biliyorum. O çeteleri tutana kafa tutuyorum. Onlardan hesap soracağım. Hemen polise bildirdik. Şikayette de bulunduk. Yarın raporu da karakola ya da adliyeye bildireceğim. Ergen çocukları saldılar üstüme. 19-20 yaşında çocukları saldılar üstüme" dedi.



YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA



Önkibar'a saldırıya ilişkin Kırmızı Kedi Yayınevi'nden açıklama yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



"Yazarımız Sabahattin Önkibar’a yapılan son saldırıyı kınıyor ve saldırıya uğrayan tüm yazarların yanındayız diyoruz!



Sabahattin Önkibar, bugün (25 Mayıs 2019) Ankara’da kendi evine 300 metre kala üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Tıpkı bir süre önce yine evinin önünde saldırıya uğrayan bir diğer yazarımız Yavuz Selim Demirağ gibi.



Önkibar’a karşı yapılan saldırı öncelikle düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı yapılmıştır.



Kitabı bahane edilerek yayınevimize ve yazarımız Önkibar'a yapılan ilk saldırı 2017 Referandumu öncesine rastlamaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı ve saldırganlar belli olmasına rağmen haklarında işlem yapılmadığı için saldırılar devam etmiş, kitap fuarlarına sıçramış ve yazarlara, gazetecilere saldırı günümüz Türkiye’sinde maalesef artık bir seçim ritüeli haline gelmiştir. Nitekim İstanbul seçimlerinin yapılması ve iptal edilmesi sürecinde önce Yavuz Selim Demirağ sonra da Sabahattin Önkibar saldırıya uğramıştır.

Her yapılan saldırının sorumlularının elini kolunu sallayarak dolaşması, bir sonraki saldırıya yol verilmesi anlamına gelmiştir. Bu döngüyü oluşturanlar ve saldırganların sırtını sıvazlayanlar ülkemize büyük kötülük yapmaktadır.



Kırmızı Kedi Yayınevi olarak Sabahattin Önkibar’a yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Geri adım atmayacağız, düşünce ve ifade özgürlüğünü her şart altında savunmaya devam edeceğiz."



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