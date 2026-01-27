Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Sedef Kabaş dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları yöneltilen Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık, ifadesini aldığı gazeteciyi adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

"MİLYONLARCA İNSANIN KULLANMIŞ OLDUĞU BİR İFADEDİR"

Hakimlik sorgusunda savunma yapan Sedef Kabaş, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu doğruladı. 9 Eylül 2025 tarihli paylaşımıyla ilgili savunma yapan Kabaş, şu ifadeleri kullandı: "Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibiyim. Avukatım eşliğinde karakolda vermiş olduğum ifadeyi aynen tekrar ederim. Bana sormuş olduğunuz @sedefkabas rumuzlu X isimli sosyal medya hesabı bana aittir. Hesabı sadece ben kullanırım. Bana sormuş olduğunuz paylaşımları anladım. 9 Eylül 2025 tarihinde yapmış olduğum 'Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı' şeklinde başlayan paylaşımı ben yaptım. Burada kullanmış olduğum sivil darbe ifadesi bir suç unsuru içermez. Milyonlarca insanın kullanmış olduğu bir ifadedir."

Sorguda, 29 Eylül 2025 tarihinde yapılan ve "Motoru olmayan uçak yapmışlar.... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar" ifadelerini içeren paylaşım da gündeme geldi. Kabaş, bu paylaşımda somut bir kişiyi hedef almadığını belirterek şunları söyledi: "29 Eylül 2025 tarihli 'Motoru olmayan uçak yapmışlar.... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar' şeklindeki paylaşım bana aittir. Sahte diploma ile kastettiğim sahte diploma skandalı kapsamındaki kişilerdir. Haberlerde 400'den fazla kişinin sahte diploma ile mezun olduğunu bende tüm kamu gibi öğrendim."

"SOMUT OLARAK HERHANGİ BİR KİŞİYİ KASTETMEDİM"

Suçlamaları kabul etmeyen Kabaş, ifadelerinin geneli kapsadığını vurgulayarak, "Somut olarak herhangi bir kişiyi kastetmedim. Zaten kullanmış olduğum ifadelerde çoğul ifadelerde bulundum. Herhangi bir kişiyi işaret etmedim" dedi.

Kabaş, 9 Eylül 2025 tarihinde yaptığı ve "sivil itaatsizlik" ifadesinin geçtiği paylaşıma ilişkin ise anayasal hak vurgusu yaptı. Gazeteci ifadesinde şu sözleri kaydetti: "9 Eylül 2025 tarihli 'bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir' şeklindeki paylaşımda bana aittir. Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır. Tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi, Burada kastettiğim Anayasal hakkın kullanılmasıdır. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur. Burada herhangi bir şekilde suç işlemeye yönelik bir çağrı yoktur."

"GAZETECİ OLARAK BUNLARI YAZAMAZSAM SÖZ SÖYLEME HAKKIM OLMAZ"

Sedef Kabaş, savunmasını ifade özgürlüğüne dikkat çekerek noktaladı: "Yapmış olduğum tüm paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hiçbir şekilde hakaret, suça teşvik ya da bir suç unsuru barındırmaz. Benim bir gazeteci olarak bunları dahi yazamamam halinde herhangi bir şekilde söz söyleme hakkım bulunmaz. Mümkün de olmaz. Suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, işlemlerin ardından kararını açıkladı. Sedef Kabaş, yurt dışına çıkış yasağı konulması ve haftada 2 gün karakola giderek imza atması şeklindeki adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.