Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesinde dikkat çeken detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Emniyetteki gözaltı süreci sonrasında savcılık makamına çıkarılan Sarıkaya, telefonunda özel ve ailevi fotoğraflarının bulunduğunu, bu içeriklerin görülmesini istemediğini belirterek cihazının şifresini vermeyeceğini beyan etti. Sorgusunun başlangıcında genel suçlamalara yanıt veren şüpheli, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, kadınlar ile erkekleri menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yöntemle kazanç sağlamadığını ileri sürdü.

İŞ İNSANLARIYLA YÜZLERCE PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasında Sarıkaya'nın çeşitli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği para transferleri detaylı olarak yer alıyor. Fatih Eke isimli şahıstan hesabına para geldiğini doğrulayan Sarıkaya, söz konusu ödemenin ilk aşamada Bebek'te düzenlenen bir organizasyona gazeteci sıfatıyla katılmasından kaynaklandığını savundu. Savcılık tarafından tarih ve tutarları 30 bin lira ile 325 bin lira arasında değişen işlemlerin tek tek sıralanması üzerine şüpheli, Eke'den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Ödemelerin organizasyon katılımının yanı sıra Nigella isimli ürünün reklamı ve sosyal medya paylaşımları karşılığında yapıldığını belirten Sarıkaya, “Bu kişiyle ilgili paylaşımlar yaptığım için parayı aldım” şeklinde konuştu.

İş insanı Serdar Özyurt tarafından Sarıkaya'nın hesabına 64 kez yüksek tutarlı ödeme yapıldığı tespit edildi. Şüpheli, bu ödemelerin Instagram üzerinden yürüttüğü tanıtım ve PR faaliyetleri ile haber yapma karşılığında kendisine gönderildiğini ifade etti. Gelen paraları ailesinin geçimi için veya borsada değerlendirdiğini söyleyen Sarıkaya, tutarları kripto para hesabı üzerinden akladığı yönündeki iddiaları reddetti. Aynı soruşturma kapsamında Serdar Özyurt'un özel kalemi İsmail Çanak ile Sarıkaya arasında 300'ü aşkın para hareketi bulunduğu belirlendi. Şüpheli, Çanak'ın paraları kimden temin ettiğini bilmediğini öne sürerken, bu işlemleri karşılıklı elden verilen paralar, konuşmacı olarak katıldığı etkinlikler ve ailevi ilişkilerle gerekçelendirdi.

Sorguda Cihan Ekşioğlu tarafından Tahir Sarıkaya'nın hesabına gönderilen 720 bin liralık transfere de değinildi. Sarıkaya, hesabına gelen bu parayı Ankara'daki bir otelde başka bir şahsa elden teslim ettiğini öne sürdü. Ayrıca gazeteci Cem Küçük'ü iş insanları ve avukatlarla görüştürdüğünü de doğruladı. Cem Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı zamanlarda ortak programlar yaptıklarını aktaran şüpheli, aralarındaki para trafiğinin borç ilişkisi ile program ödemelerinden kaynaklandığını iddia etti. İlk aşamada “Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim” diyen Sarıkaya, savcılığın çelişkili durumları hatırlatması üzerine Cem Küçük ile birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini aktardı.

HALUK LEVENT'TEN GELEN PARAYA BURS SAVUNMASI

Dosyada şarkıcı Haluk Levent ile ilgili iddialar da şüpheliye yöneltildi. İlk beyanında Haluk Levent ile doğrudan bir para alışverişi olmadığını ve Nigella Coin üzerinden kazanç sağlamadığını iddia eden Sarıkaya, soruların derinleşmesi üzerine Levent'ten oğlunun okul masrafları için 100 bin lira “burs” aldığını beyan etti. Şüpheli, Haluk Levent'in PR çalışmasını yürütmediğini belirtirken, “Ahbaplar Suç Örgütü”nün parasını aklamadığını ileri sürdü.

27 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ VE KIBRIS TRAFİĞİ

Soruşturma makamları, Tahir Sarıkaya'nın Paribu isimli kripto para borsasındaki hesabında 320 farklı işlem sonucunda toplam 27 milyon 569 bin liralık bir hareket hacmi tespit etti. Hesabına para yatırıp çektiğini doğrulayan şüpheli, işlemleri para aklamak amacıyla yapmadığını belirterek “Bu tutarı kabul etmiyorum” dedi. Sarıkaya'nın avukatı ise müvekkilinin hesabındaki mevcut bakiyenin yaklaşık 700 bin lira olduğunu, söz konusu yüksek tutarın aynı paranın defalarca hesaba girip çıkmasından kaynaklanan işlem hacmi olduğunu savundu.

Fatih Eke'den gelen paraların kripto hesabı ile bir bağlantısı bulunmadığını savunan Sarıkaya, kripto kullanımına ilişkin “Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif olarak kullanırım” ifadesini kullandı. Savcılığın, şüphelinin hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve oradan alınan paraları sorması üzerine Sarıkaya, bir aile dostuyla birlikte Kıbrıs'a giderek “eğlenme amaçlı oyun oynamak” maksadıyla bu transferleri gerçekleştirdiğini belirtti.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tahir Sarıkaya, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma devam ediyor.