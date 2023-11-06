Gazeteci Tolga Şardan İçin Tahliye Kararı

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Gazeteci Tolga Şardan İçin Tahliye Kararı
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''MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliyesine karar verildi.

 1 Kasım'da tutuklanan Tolga Şardan'ın avukatları, tutuklama kararı veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu.

Suçlamanın hapis cezası öngören suçlardan olmadığı belirtildi.

Mahkeme, gazeteci Şardan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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# tolga şardan
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