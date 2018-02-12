CHP’de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. Parti Sözcülüğüne Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımını değerlendiren gazetecilere göre, MYK liberal bir karakter taşıyor. Yeni MYK'nın kodları haberimizde..

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oldu.



Merkez Yönetim Kurulu'da önceki MYK’ya göre 9 farklı isim yer aldı. Yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek Bülent Tezcan, Parti Sözcülüğüne devam edecek. Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Hamzaçebi'nin adı kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için geçiyordu.



MYK’da yer alan diğer isimler ise şöyle;



Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan



Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz



Ekonomi Politikaları - Aykut Erdoğdu



Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık



Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi



ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel



Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel



Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca



Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek



İnsan Hakları - Tekin Bingöl



İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları - Veli Ağbaba



İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak



Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz



Sosyal Politikalar - Faik Öztrak



Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun



Yeni MYK’ya Kılıçdaroğlu’nun liberal eğiliminin yansıdığını söyleyen gazeteciler CHP’de gelecek dönemde tartışmaların devam edeceğini söyledi.



Gazeteciler, teşkilatlardan sorumlu Tekin Bingöl'ün, insan haklarına kaydırılmasını da değerlendirdi.



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