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Gazeteciler CHP'nin yeni MYK'nın kodlarını değerlendirdi

CHP’de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. Parti Sözcülüğüne Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımını değerlendiren gazetecilere göre, MYK liberal bir karakter taşıyor. Yeni MYK'nın kodları haberimizde..

Gazeteciler CHP'nin yeni MYK'nın kodlarını değerlendirdi

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oldu.

Merkez Yönetim Kurulu'da önceki MYK’ya göre 9 farklı isim yer aldı. Yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek Bülent Tezcan, Parti Sözcülüğüne devam edecek. Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Hamzaçebi'nin adı kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için geçiyordu. 

MYK’da yer alan diğer isimler ise şöyle;

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan

Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz

Ekonomi Politikaları - Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi

ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel

Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca

Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek

İnsan Hakları - Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları - Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz

Sosyal Politikalar - Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun

Yeni MYK’ya Kılıçdaroğlu’nun liberal eğiliminin yansıdığını söyleyen gazeteciler CHP’de gelecek dönemde tartışmaların devam edeceğini söyledi.

Gazeteciler, teşkilatlardan sorumlu Tekin Bingöl'ün, insan haklarına kaydırılmasını da değerlendirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #Merkez Yönetim Kurulu #Bülent Tezcan #MYK #akif hamzaçebi
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