CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oldu.
Merkez Yönetim Kurulu'da önceki MYK’ya göre 9 farklı isim yer aldı. Yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek Bülent Tezcan, Parti Sözcülüğüne devam edecek. Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Hamzaçebi'nin adı kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için geçiyordu.
MYK’da yer alan diğer isimler ise şöyle;
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan
Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz
Ekonomi Politikaları - Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi
ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel
Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel
Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca
Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek
İnsan Hakları - Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları - Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz
Sosyal Politikalar - Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun
Yeni MYK’ya Kılıçdaroğlu’nun liberal eğiliminin yansıdığını söyleyen gazeteciler CHP’de gelecek dönemde tartışmaların devam edeceğini söyledi.
Gazeteciler, teşkilatlardan sorumlu Tekin Bingöl'ün, insan haklarına kaydırılmasını da değerlendirdi.
ulusal.com.tr
CHP’de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. Parti Sözcülüğüne Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımını değerlendiren gazetecilere göre, MYK liberal bir karakter taşıyor. Yeni MYK'nın kodları haberimizde..
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oldu.