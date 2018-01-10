İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile İzmir Tarım Grubu yerel kalkınma için kolları sıvadı. Yerel kalkınma da İzmir modelini hayata geçirmek için işbirliğine giden gazeteciler ve çiftçiler kendi günleri olan 10 Ocak’ı da unutmadı. Çalışan Gazeteciler günü ve Tarım bayramı ilk kez birliktelikle kutlandı…

0 0 0 0