Gazeteciler günü Mersin ve İzmir'de kutlandı...
İzmir'de önce “Çalışan Gazeteciler Günü”, ardından Tarım Bayramı kutlandı…
10 Ocak gününde gazetecilerin ve çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen çalışan gazetecilerin sorunlarını sıraladı, işsiz gazetecilere dikkat çekti.
İzmir Tarım Grubu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ise iddialı… Eskiyörük hedeflerinin İzmir’i gıdada ihracatın merkezi yapmak olduğunu söyledi.
Eskiyörük, Yerel Kalkınmada İzmir Modeli ile kooperatiflerin gelişmesini istedi.
Mersin'de ise görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları, Cumhuriyet Alanı’nda bir araya geldi.
Ulusal Kanal'a konuşan gazeteciler bağımsız yayın vurgusu yaptı.
HABER: BELMA YÜCEL - ANIL HANÇERLİ - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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