Gazetecilere sabah operasyonu! 4 gazeteci emniyete götürüldü

Sabah erken saatlerde dört gazeteci emniyete götürüldü. Operasyonun kapsamı ve soruşturmanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Gazetecilerin telefonlarına el konulduğu öğrenildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde gazetecilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Aynı saatlerde, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile gazeteci Soner Yalçın'ın da emniyete götürüldüğü öğrenildi. Dört gazetecinin işlemlerinin aynı soruşturma kapsamında olup olmadığı konusunda ise henüz bir netlik bulunmuyor.

GÖZALTI KARARI YOK, TELEFONLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, dört gazetecinin de cep telefonlarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Aynı zamanda CHP İletişim Koordinatörü olarak da görev yapan Yavuz Oğhan ile Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak'ın, sabah erken saatlerde evlerine giden polisler eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldüğü belirtildi.

H haklarında gözaltı kararı olmadığı ifade edilirken, 3 gazetecinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Savcılıktan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin ilk açıklama, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan geldi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.”

YAVUZ OĞHAN HAKKINDAKİ İDDİA NEYDİ?

Yavuz Oğhan’ın ismi, bir süre önce eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un bazı gazetecileri finanse ettiğine yönelik iddialarda geçmişti.

Oğhan, bu iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirtmiş, Ongun ile zaman zaman görüştüğünü ifade etmişti. Ayrıca, HTS kayıtları üzerinden hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etmişti.

