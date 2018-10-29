Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeleri takip eden basın mensuplarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi 28'inci günde sürüyor.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri, ulusal ve uluslararası basın mensupları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.



Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı 2 Ekim'den bu yana Levent'teki başkonsolosluk binası önünde gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bekleyişi 28'nci günde de sürüyor.



Yerli ve yabancı basın mensupları, etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binasının önünde gelişmeleri yakından takip ediyor.



Olay



Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Suudi Arabistan yönetiminden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" belirtilmiş ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.



Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.



Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile bugün yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.