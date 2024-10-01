Gazeteciliğin duayen ismi Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Civaoğlu’nun vefatı, siyasetçilerden bürokratlara ve gazeteci meslektaşlarına kadar birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan taziye mesajlarıyla duyuruldu.

Gazetecilik kariyerine 1960'lı yıllarda Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak başlayan Civaoğlu, TRT’nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında yer aldı. Strasbourg Üniversitesi’nde bir süre ekonomi eğitimi gören Civaoğlu, Tercüman gazetesinde genel yayın yönetmenliği görevinde bulundu. Ayrıca Güneş gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Civaoğlu, 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.