23-24 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenecek olan Gazetecilik Okulu, yarın başlıyor

Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) düzenlediği Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu yarın birçok gazeteciyi ağırlayacak.



Gazetecilik Okulu'na gelecek olan gazeteci adayları ve bu alana ilgi duyan öğrenciler, gazetecilerden aldığı derslerle onların tecrübelerinden yararlanacak ve Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışı hakkında fikir sahibi olacak.



7'den 70'e herkesi Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu'na davet eden TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, "Uğur Mumcu'nun ve bütün aydınlanma şehitlerimizin mücadele bayrağı, emin ellerdedir. Uğur Mumcu'nun uğruna can verdiği değerleri yaşatmak ve Türk gençliğinin bilincine kazımak için 23-24 Ocak'ta Türkiye Barolar Birliği'nde birbirinden değerli hocalarımızın katılımıyla ‘'Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu'' düzenliyoruz. İlk gün değerli gazetecilerimiz ve hocalarımızın vereceği derslerden oluşuyor. İkinci günde ise Uğur Mumcu'nun evinin önünde Vatan Partisi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ile anma yapacağız. Değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Gülsen Tuncer ile birlikte de saat 14.00'te Uğur Mumcu caddesi Migros önünde buluşarak Uğur Mumcu'nun evine yürüyeceğiz. Panelimiz 18.00'de Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleşecektir. 7'den 70'e herkesi yarın başlayacak okulumuza bekliyoruz." dedi.



ulusal.com.tr