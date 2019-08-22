Onlar gözlerini kırpmadan vatan müdafaası için canlarını vermeyi göze aldı. Terörle mücadelede yaralandı ve gazi oldu. Ancak sonrasında darp edilmekten kurtulamadı.
Son 10 günde gazi ve şehit yakınlarına yönelik artan saldırılar büyük tepki topladı. Geçen hafta Bursa’da Gazi Ömür Karaman oturduğu bir kafede darp edildi. "Ben gaziyim" dese de fayda etmedi.
Son olay ise başkentte yaşandı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Gazi Erhan Taş ve annesi darp edildi.
Gaziler sosyal medya üzerinden de saldırıya maruz kalıyor.
Artan saldırıları Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Cezaların arttırılmasını isteyen Aylar, toplumsal bilincin artırılması için de kamu spotu yapılmasını talep etti.
ulusal.com.tr
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