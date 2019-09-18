Gazi olduktan sonra emniyet teşkilatından kopmayan emekli özel harekat polisleri, şehit ve gazi polislerin çocuklarına okçuluk kursu veriyor.

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Gazi olduktan sonra emniyet teşkilatı ile bağlarını koparmayan emekli özel harekat polisleri, kurdukları spor kulübünde şehit ve gazi polislerin çocuklarına okçuluk kursu veriyor.

Görev başındayken gazi olan emekli özel harekat polisleri, teşkilata hizmet etmeyi sürdürmek ve sosyal hayatta daha aktif yer alabilmek amacıyla geçen yıl Gaziler Engelli Spor Kulübü'nü kurdu.

Başkanlığını, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör saldırısında iki bacağını kaybeden Ömer Kula'nın yaptığı kulüp, Emniyet Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Türk Polis Teşkilatı bünyesinde gaziler tarafından kurulan ilk spor kulübü oldu.

Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığında kendilerine yer tahsis edilen gazi özel harekat polisleri, şehit ve gazi polislerin çocuklarına okçuluk öğretiyor. Çocuklar kulübün düzenlediği etkinlikler ve kültürel geziler sayesinde de hayata daha pozitif bakıyor.

Aktif görevde olan ve güreşle ilgilenen özel harekat polisleri de Gaziler Engelli Spor Kulübü çatısı altında müsabakalara katılıyor.



"Devletimize hizmet için bu spor kulübünü kurduk"

Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Ömer Kula, AA muhabirine kulüp ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hendek ve barikat olaylarının yaşandığı 2015'te iki bacağını kaybederek gazi olduğunu dile getiren Kula, "Emekli olarak hayatımı devam ettirmekteyim. Bu süreçte vatana hizmetin, görevin bitmediği kanaatine vardım. Mezara kadar devletimize hizmet etmek amacıyla bu spor kulübü faaliyetlerine başladık. Amacımız, Emniyet Teşkilatında bilhassa Özel Harekat'ta yeşeren bu kulübümüzdeki gençlerimiz, gazilerimiz aracılığıyla sosyal bir mesaj vermek." diye konuştu.

Kula, emekli gaziler için rehabilitasyon merkezi işlevi gören kulübün okçulukta 25, güreşte ise 26 sporcuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Güreşçilerin, aktif görevde olan özel harekat polisleri olduğunu aktaran Kula, bu sporcuların şehit ve gazilerin adını yaşatmak amacıyla müsabakalara katıldığını söyledi.

Kulüp tüzüğü gereği engelli olmayanların da kulüpte faaliyet gösterebildiğini belirten Kula, tüm emniyet mensuplarını spor faaliyetlerine katmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kulübün hedeflerini de anlatan Kula, "İlerleyen zamanlarda Dünya Polis ve İtfaiye Olimpiyatları'na katılarak hem teşkilatımızı hem de Türkiye'mizi temsil etmek istiyoruz." dedi.



"Okçuluk çok keyifli"

Erzurum'da 1994'te göreve giderken trafik kazası sonucu gazi olan Abdulvahap Kırgın'ın 14 yaşındaki oğlu Ebubekir Kırgın, kulüpte okçuluk kursu alıyor.

Kırgın, küçüklükten bu yana ilgi duyduğu okçuluktan büyük keyif aldığını ifade etti.

Kulübe katılmadan önce saatlerce bilgisayarda oyun oynadığını kaydeden Kırgın, "Annemler böyle bir şey önerdi. Ben ilk önce gitmek istemediğimi söyledim. Sonra geldim, burada daha iyi arkadaşlar edindim. Sanal dünyadaki arkadaşlıklara göre gerçek arkadaşlıkların daha güzel olduğunu anladım." diye konuştu.

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