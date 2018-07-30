Gazi Üniversitesi'nin 19 eski personeli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantıları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.



Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.



