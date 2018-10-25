Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan İmar Barışı açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan İmar Barışı açıklaması
Helikoptere mühimmatı binbaşı ve üsteğmen taşımış
Helikoptere mühimmatı binbaşı ve üsteğmen taşımış
ABD'de dikkat çeken açıklama
ABD'de dikkat çeken açıklama
İtalya'dan Suudi Arabistan kararı
İtalya'dan Suudi Arabistan kararı

Gazi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

Gazi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı Gazi Üniversitesinin 19 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 16'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin halen üniversitede görev yaptığı, 9'unun ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Etiketler; #fetö #operasyon #gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.