Gazi Üniversitesinin bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanacağı haberine tepki gösteren bir grup öğrenci, rektörlük binası önünde toplandı.

Ankara'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan öğrencilere polis biber gazı ile müdahale etti.



Olay, bugün Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, polis biber gazı ile müdahale etti.



Olayın çıktığı kampüs içerisine TOMA ekipleri de geldi. Çıkan kavgada güvenlik görevlilerinden Mesut K., Tayfun Ç., Reha A., Hüseyin A. ve çok sayıda öğrenci yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Polis, olayların büyüme ihtimaline karşı üniversitede önlem almaya devam ediyor.





ulusal.com.tr