Ergenekon davasında erteleme kararı çıktı
Ergenekon davasında erteleme kararı çıktı
Gazi Üniversitesi'nde polis müdahalesi
Gazi Üniversitesi'nde polis müdahalesi
'AKP'de vekillerin yüzde 60'ı değişecek'
'AKP'de vekillerin yüzde 60'ı değişecek'
MHP Lideri Bahçeli: Ülkemiz için gayet iyi olacak
MHP Lideri Bahçeli: Ülkemiz için gayet iyi olacak

Gazi Üniversitesi'nde polis müdahalesi

Gazi Üniversitesinin bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanacağı haberine tepki gösteren bir grup öğrenci, rektörlük binası önünde toplandı.

Gazi Üniversitesi'nde polis müdahalesi

Ankara'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan öğrencilere polis biber gazı ile müdahale etti. 

Olay, bugün Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, polis biber gazı ile müdahale etti.

Olayın çıktığı kampüs içerisine TOMA ekipleri de geldi. Çıkan kavgada güvenlik görevlilerinden Mesut K., Tayfun Ç., Reha A., Hüseyin A. ve çok sayıda öğrenci yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Polis, olayların büyüme ihtimaline karşı üniversitede önlem almaya devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fakülte #Gazi Üniversitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.