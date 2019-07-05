Gazi ve şehit yakınları "Vatan için kan, insan için kan" kampanyası başlattı. Bu kapsamda Ankara'nın Sincan İlçesi Lale Meydanında kan bağışı çadırı kuruldu. Türkiye Gençlik Birliği'nin de destek verdiği kampanyanın öncülüğünü Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği yapıyor.

Gaziler ve şehit yakınları önemli bir kan kampanyasına imza attı. Sincan Lale Meydanındaki kampanya büyük ilgi gördü."Vatan için kan, insan için kan" kampanyası seymenlerin gösterisiyle başladı. Kızılay'ın kurduğu çadırda ilk kanı SGK Sincan İlçe Müdürü Ahmet Remzi Şahin verdi.Kampanyaya Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de destek verdi. TGB üyeleri kan vermek için sıraya girdi.Kampanyaya Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği öncülük etti. Dernek Başkanı Muhterem Doğan yaptığı açıklamada farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.Çok sayıda gazi ve şehit yakının kan verdiği kampanyaya Vatan Partisi Şehit Aileleri ve Gaziler Bürosu Başkanı Erten Acır da destek oldu. Aynı zamanda terörle mücadele gazisi olan Acır, Türkiye'nin verdiği terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.