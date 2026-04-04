Gaziantep Adliyesi'nde temizlik operasyonu: Savcı, avukat ve personel gözaltında!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanlarının da karıştığı belirlenen bir uyuşturucu ve rüşvet suçlamasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki bir ihbar üzerine başlatılan teknik takip ve incelemeler sonucunda, aralarında yargı mensuplarının da bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE TEKNİK TAKİP BAŞLATILDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbar, adliye ve çevresinde kurulan yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkardı. Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle teknik takip başlatıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135. maddesi kapsamında gerçekleştirilen dinleme ve incelemeler sonucunda, olayların sadece bir kişiyle sınırlı kalmadığı saptandı. Telefon incelemelerinin ardından 15 kişi daha tespit edilerek soruşturmaya dahil edildi ve gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

SAVCI, AVUKAT VE PERSONEL GÖZALTINDA

Soruşturma, adliye içinden ve dışından çeşitli meslek gruplarını kapsıyor. Gözaltına alınan 16 kişi arasında 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil şahıs bulunuyor. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal suçlamalarıyla işlem tesis edildi.

Şüphelilere ait telefonlarda yapılan incelemelerde suç unsuru taşıdığı belirlenen çok sayıda WhatsApp yazışması tespit edildi. Dosyaya giren bilgilere göre, adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak dışarıya bilgi sızdırdığı, dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu durumları çıkar ilişkisine dönüştürdüğü saptandı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilirken, sürece dahil olan isimlerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bildirimde bulunuldu.

İKİ KATİP TUTUKLANDI, YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu ile Sulh Ceza Hakimliğinde görevli zabıt katibi Murat Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli kontrol ve soruşturma işlemleri devam ediyor. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, soruşturma dosyası henüz tamamlanmadı.

Delil toplama işlemleri sürerken, ilerleyen süreçte yeni gözaltıların yaşanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.