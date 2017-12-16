Gaziantep'in Araban ilçesinde saat 11.39'da yerin 5,8 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Araban ilçesinde deprem oldu.



Verilere göre, deprem saat 11.39'da meydana geldi.



Yerin 5,8 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğünün 3,9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.



Öte yandan Araban'da saat 10.46'da 2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiği kaydedildi.



KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ



Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gaziantep'teki deprem Yavuzeli ilçesinde meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem 3,6 büyüklüğünde oldu.



Ek olarak bilgilere göre, deprem yerin 7,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr