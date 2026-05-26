Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Gaziantep namaz vakti

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gaziantep’te yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı.

2026 yılı Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram sabahında camilerde saf tutacak vatandaşlar, “Gaziantep bayram namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor.

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı vakitlerine göre Gaziantep’te bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.47’de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekat olarak kılınıyor. Namaz sırasında toplam 8 tekbir alınıyor. İlk rekatta iftitah tekbiriyle birlikte ekstra tekbirler alınırken, ikinci rekatta da ilave tekbirlerle namaz tamamlanıyor.

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Bayram namazında iftitah tekbirinin ardından Subhaneke duası okunuyor. İmamın okuduğu Fatiha ve zammı sure cemaat tarafından dinleniyor. Oturuşta ise Ettahiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duaları okunuyor.