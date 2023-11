Gaziantep Gazze’ye Destek Verdi : "Gazze’ye ve Gazze’nin Çocuklarına Selam Olsun"

Gaziantep’te, Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasının gerçekleştirildiği alanda, Filistin’de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını öpen çocuk çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Yere konulan çocuk ayakkabıları ve fotoğrafları ise çevredeki vatandaşların içini sızlattı.

Gazzeli Kardeşlerimizin Yanında Olduğumuzu Herkese Duyuruyoruz

Çocukların ölmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen grup sözcüsü Mehmet Kaplan, “İşgalci İsrail, Gazze’de 45 gündür çocukları ve bebekleri gözlerimizin önünde katlediyor. Sadece 45 günde 5 bin 500 Filistinli çocuk öldürüldü. Bizler bugün, İsrail’in tam karşısında ve çocuklar başta olmak üzere Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu herkese duyuruyoruz!

Yitirdiğimiz onca can, onca ana, onca yavru asla birer sayı değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Her birinin bir ismi, bir ailesi, bir hikayesi olduğu gerçeğini unutmayacak ve unutturmayacağız. Belki de daha dün, 6 yaşındaki Gazzeli Zehra o hep istediği pembe ayakkabıya kavuşmuştu. Belki de daha dün babası Muhammed’e rüyasında gördüğü o ışıklı ayakkabıyı hediye etmişti. O çocuklar, ayakkabılarını eskitemedi. O çocuklar okula koşa koşa gidemedi, sokak arasında futbol oynayamadı, seksek oynayamadı. Çünkü ömürleri yetmedi, işgalci İsrail onları katletti. Kardeşlerimizin atamadığı adımlardan mesulüz. Onların atamadığı adımları biz atacağız. Onların çıkaramadığı ses biz olacağız. Hep kurdukları Özgür Filistin hayali için var gücümüzle çalışacağız. Yolun bundan sonrasını onlar için biz yürüyeceğiz. Filistin İnisiyatifi olarak; işgalci İsrail soykırıma son verene dek faaliyetlerimize devam edeceğimizi ve her an her yerde Filistin’i hatırlatacağımızı bildiriyoruz. Gazze’ye ve Gazze’nin çocuklarına selam olsun” dedi.