Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! SunExpress uçağı bir anda arızalandı: Pist kapatıldı, seferler durdu
Zürih-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağında, iniş esnasında yaşananlar yürekleri ağza getirdi!
Havada başlayan teknik kriz nedeniyle havalimanında bir anda kırmızı alarm verilirken, yolcular büyük panik yaşadı.
Güvenli inişin ardından pist hemen kapatıldı ve tüm uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.
Peki, SunExpress uçağında tam olarak ne yaşandı? Seferler ne zaman normale dönecek? İşte Gaziantep Havalimanı'nı ayağa kaldıran o korku dolu anların tüm detayları...
Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza, yolcular ve havalimanında bulunanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenli inişin ardından pistte başlatılan çalışmalar nedeniyle uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.
İsviçre’nin Zürih kentinden Gaziantep Havalimanı'na gelerek iniş yapan SunExpress uçağının iniş takımlarında teknik bir sorun meydana geldi.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Arızanın fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli panik yaşanırken, ekipler olaya hızla müdahale etti. Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından pistte önlem amaçlı temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmalar nedeniyle havalimanındaki uçuşlara da geçici olarak ara verildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı'nın yeniden uçuş trafiğine açılacağı öğrenildi.