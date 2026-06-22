Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! SunExpress uçağı bir anda arızalandı: Pist kapatıldı, seferler durdu

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza, yolcular ve havalimanında bulunanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenli inişin ardından pistte başlatılan çalışmalar nedeniyle uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.