Gaziantep merkezli 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu: 416 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma dosyası kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nu gerçekleştirdi. Önceden tespiti yapılan ve hedefte olan 548 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen baskınlarda toplam 450 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN YÜZLERCE ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Emniyet birimlerince gözaltına alınan şüpheli şahıslar, ifade işlemlerinin ve yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından rutin sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık kontrolleri biten şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 450 şüpheliden 416'sı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 34 şüpheli hakkında ise hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandı.

Dev operasyonun sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmaların önemine değindi. Bakan Gürlek yaptığı bilgilendirmede; gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcıları ile bunların dijital ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber de uyuşturucuyla mücadeledeki hedeflerinin altını çizdi. Vali Çeber, başarıyla tamamlanan operasyon sonucunda daha güvenli Gaziantep ve daha güvenli Türkiye hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini vurguladı.