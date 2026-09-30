Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu: Özel hastane ve eczane çalışanlarına operasyon!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada detaylar netleşti:

Yapılan incelemelerde, 2022-2024 yılları arasında doktor onayı ve reçetesine tabi olan ilaçlara ait belgelerin usulsüz şekilde düzenlendiği saptandı.

Yasa dışı yollarla temin edilen ilaçların üçüncü kişilere para karşılığında satıldığı ve bu yöntemle kamu maliyesinin yaklaşık 30 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Organizasyonun içinde yer alan zanlıların Gaziantep'te faaliyet gösteren bazı özel hastane ve eczanelerde çalışan kişiler olduğu tespit edildi.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçen ekipler, Gaziantep’te 7 ve Aydın’da 1 olmak üzere toplam 8 adrese sabah saat 06.30'da eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hedefteki 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.