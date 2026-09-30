Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu: Özel hastane ve eczane çalışanlarına operasyon!

Gaziantep merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz reçetelerle temin ettikleri ilaçları üçüncü kişilere satarak kamuyu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğratan aralarında özel hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu: Özel hastane ve eczane çalışanlarına operasyon!
Yayınlanma: Güncellenme:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada detaylar netleşti:

Yapılan incelemelerde, 2022-2024 yılları arasında doktor onayı ve reçetesine tabi olan ilaçlara ait belgelerin usulsüz şekilde düzenlendiği saptandı.

Yasa dışı yollarla temin edilen ilaçların üçüncü kişilere para karşılığında satıldığı ve bu yöntemle kamu maliyesinin yaklaşık 30 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Organizasyonun içinde yer alan zanlıların Gaziantep'te faaliyet gösteren bazı özel hastane ve eczanelerde çalışan kişiler olduğu tespit edildi.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçen ekipler, Gaziantep’te 7 ve Aydın’da 1 olmak üzere toplam 8 adrese sabah saat 06.30'da eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hedefteki 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Güllü cinayetinde şok ayrıntılar ortaya çıktı: Şarkıcıyı kızının müzikli tuzakla aşağı attığı iddia ediliyor!Güllü cinayetinde şok ayrıntılar ortaya çıktı: Şarkıcıyı kızının müzikli tuzakla aşağı attığı iddia ediliyor!Yurt
Yağışlar ne kadar sürecek? Prof. Dr. Adil Tek'ten son dakika açıklamasıYağışlar ne kadar sürecek? Prof. Dr. Adil Tek'ten son dakika açıklamasıYurt
reçete ilaç
Günün Manşetleri
MGK'dan 8 maddelik bildiri
Tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
TFF, bahis soruşturmasında 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti
Fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyon
Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu
2026 TÜİK istihdam verileri açıklandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
Süresiz nafaka kararı iptal edildi
Çok Okunanlar
Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı! Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı!
CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm
Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!