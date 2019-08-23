Gaziantep Şahinbey'de dünyaya yeni gelen 110 bininci bebeğe "hoş geldin bebek" sürprizi yapıldı. Ailelerin bilinçlendirilmesi için yapılan etkinlikte, bebeğe bir altın hediye edildi.

Gaziantep'te 110 bininci bebeğe "Hoşgeldin" sürprizi yaptılar, anneyle babanın mutluluğuna ortak oldular.



Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, anneleri bilinçlendirmek için çeşitli etkinliklerde bulunuyor.



2011 yılında başlatılan Şahinbey Belediyesi'ne özgü uygulama kapsamında daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.



"Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Şahinbey'de gözlerini açan 110 bininci bebeği, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ziyaret etti.



Tahmazoğlu, şanslı bebeğe bir altın hediye etti.





ulusal.com.tr