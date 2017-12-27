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Gaziantep'te 4 iş adamına FETÖ gözaltısı

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 iş adamı gözaltına alındı

Gaziantep'te 4 iş adamına FETÖ gözaltısı

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 iş adamı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bazı iş adamları hakkında gözaltı kararı verildi. 

Bunun üzerine polis tarafından adreslerine düzenlediği operasyonla iş adamları Ö.Y., Ö.A.Ö., V.M., L.Ö.'yü gözaltına aldı. 

Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #fetö #gözaltı
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