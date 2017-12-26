Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 70 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan askerler taburcu edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hastaneye sevk edilen personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir" açıklaması yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 70 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



106. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.



Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.



Kaymakam Ramazan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi.



Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Islahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı ve 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlasında gece 01.00'den sabaha kadar 44 erin rahatsızlanarak revire müracaat ettiği bildirildi.



Askerlerin kontrol amaçlı Islahiye Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.



Açıklamada, "Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.