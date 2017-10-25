Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan bir şirket yetkilisi tutuklandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada bir zanlı tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel bir şirkete operasyon düzenlendi.



Operasyonda, şirket yetkilisi S.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.