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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: Şirket yetkilisi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan bir şirket yetkilisi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: Şirket yetkilisi tutuklandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada bir zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel bir şirkete operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şirket yetkilisi S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #fetö #pdy
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