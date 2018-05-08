Gaziantep Adliyesi bugün oldukça hareketliydi. CHP ve İyi parti temsilcileri açıklama yaparak üyelerini ve vatandaşları imza vermeye çağırdı. Sistem çökmesine rağmen atılan imza sayısı binleri geçti.





Yılmaz, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adayların önündeki 100 bin imza engeline karşı çıktı.



CHP'li Yılmaz, "imza verin" çağrısı yaptı.



Açıklamaya İyi Partililer de katıldı. İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, 100 bin imza kampanyasını sonlandırdıklarını açıkladı.



İmza yoğunluğu tüm gün sürdü.



Diğer parti mensubu vatandaşlar Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e imza attı.







HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

ulusal.com.tr Gaziantep'te CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz adliye önünden seslendi üyelerine ve yurttaşlara.Yılmaz, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adayların önündeki 100 bin imza engeline karşı çıktı.CHP'li Yılmaz, "imza verin" çağrısı yaptı.Açıklamaya İyi Partililer de katıldı. İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, 100 bin imza kampanyasını sonlandırdıklarını açıkladı.İmza yoğunluğu tüm gün sürdü.Diğer parti mensubu vatandaşlar Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e imza attı.