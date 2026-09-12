Gaziantep'te kaçakçılık ve kara para operasyonu: 12 tutuklama

Gaziantep'te kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te kaçakçılık ve kara para operasyonu: 12 tutuklama
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, operasyon kapsamında 57 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

PARA TRAFİĞİNDE ÇARPICI RAKAMLAR

İncelemeler sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında toplam 136 milyar 551 milyon 697 bin TL tutarında para hareketi olduğu belirlendi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 620 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Öte yandan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda döviz ve altın da ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltı işlemlerinin ardından yasal süreçleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Adli sevkin ardından 57 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 41 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

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