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Gaziantep'te özel okul müdürüne FETÖ'den hapis

Gaziantep'te görülen FETÖ davasında örgütle bağlantısı tespit edilen özel okul müdürü Şahin Şahin'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te özel okul müdürüne FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gaziantep yapılanmasıyla ilgili açılan davada karar açıklandı. Davada, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan okulun müdürü 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Şahin Şahin katılmadı.

Sanık avukatı, Şahin'in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, örgütle bağlantısı nedeniyle müdürlük yaptığını, evinde örgüt toplantıları düzenlediğini, görev yaptığı okula düzenlenen operasyon sırasında bilgisayarların sabit disklerini silerek delilleri yok etmeye çalıştığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şahin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Etiketler; #gaziantep #fetö
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