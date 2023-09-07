Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te sağlık teknikeri Mustafa Yıldız, aralarında husumet bulunan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve kafasından bıçak darbeleri alarak yaralanan Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olaydan hemen sonra hastanede çekilmiş dehşet anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı
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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. Olayın adresi bu kez Gaziantep oldu! Gözü dönmüş saldırgan elinde bıçakla hastaneyi bastı, aralarında husumet olan sağlık çalışanını bıçakladı. Hastanede büyük panik yaşanırken olayın arından dehşet anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı!

Gaziantep sağlık çalışanı bıçaklı saldırı

GAZİANTEP'DE DEHŞET! SAĞLIK ÇALIŞANINA BIÇAKLI SALDIRI

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde çalışan 40 yaşındaki sağlık teknikeri Mustafa Yıldız, bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde meydana geldi. 40 yaşındaki Ömer F. isimli saldırgan, aralarında husumet bulunan sağlık teknikeri Mustafa Yıldız'ın çalıştığı hastaneyi bastı. Saldırgan elindeki bıçakla Mustafa Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Mustafa Yıldız, çalıştığı hastanede ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Saldırgan Ömer F. ise güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep Mustafa Yıldız bıçaklı saldırı

BIÇAKLI SALDIRININ DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Gaziantep'te hastane koridorlarından yaşanan ve büyük paniğe neden olan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde, sağlık teknikeri kanlar içerisinde yerde yatarken saldırgan Ömer F.'nin çevredeki vatandaşlara, "karışmayın namus meselesi" diye çıkışması yer alıyor. Saldırgan şahsın, gözaltına alınarak kelepçelenmesi sırasında "namus meselesinin cezası ölümdür" diye bağırması da görüntülerde yer aldı.

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YASAK AŞK İDDİASI MI?

Yaşanan olayın yasak aşk nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Hastanede tedavisi devam eden Mustafa Yıldız'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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