Türk askeri Afrin'de başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Şehit analarının, terör gazilerinin duaları hep Mehmetçik'le. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mehmetçik'e destek için bir araya geldi

Türk askeri sınır dışında Amerikan maşalarıyla göğüs göğüse mücadele verirken Türk halkı Mehmetçiğin arkasında.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afrin'deki askerlerimize destek için biraraya geldi.



Oğlunu vatan için şehit vermiş ana ve babalar da, terör örgütleriyle mücadelede vücudunun bir uzvunu kaybetmiş gaziler de mücadelede tek yürek oldu.



Derneğin Başkanı Önder Çelik gidecek başka tek karış bile toprağımız yok, Mehmetçiğe duacıyız dedi.



2007'de oğlu Hasan'ı kaybeden şehit annesi, şuan Afrin'de savaşanlar da benim oğlumdur dedi ve bir de onlar için mektup yazdı.



Bir Güneydoğu Gazisi olan Ümit Şimşek de gazi olmasına rağmen askerlerle birlikte olmak istediğini ifade etti.



1996'da Diyarbakır Lice'de oğlu şehit olan şehit babası ise Afrin'deki askerlere destek mesajı verdi.



Seve seve yine giderim diyen Gazi Süleyman Yılmaz da, Kıbrıs'ta savaşıp gazi olmuş Salih Erdem de askerlere yalnız olmadığını hissettirdi.



Destekçiler, sadece şehit ve gaziler değildi. Sanatçı Tuğba Ekinci de önemli bir konuya değindi, sanat camiyasının vurdumduymazlığından yakındı.



ulusal.com.tr