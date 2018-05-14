Terörle mücadele ederken yaralanan ancak gazilik unvanı alamayan vatandaşlar, seslerini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdü. Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyeleri hükümete “Bizi neden görmüyorsunuz?” diye sitem etti, çözüm istedi.





Terörler mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan vatandaşlar İstanbul’dan Ankara’ya yürüdü.



Yürüyüşün son durağı Başkent’ti. Cumhurbaşkanı’na seslerini duyurmak için Beştepe’ye yürümek isteyen yurttaşlara valilik izin vermedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre yüzde 40 üzeri yaralananlar gazi sayılıyor. Yüzde 40 altındaki yaralanmalar ise kapsam dışında kalıyor.



Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat sorunlarına çözüm aradıklarını ancak muhatap bulamadıklarını söyledi.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusla.com.tr Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyeleri seslerini duyurmak için 3 gün boyunca yürüdü.Terörler mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan vatandaşlar İstanbul’dan Ankara’ya yürüdü.Yürüyüşün son durağı Başkent’ti. Cumhurbaşkanı’na seslerini duyurmak için Beştepe’ye yürümek isteyen yurttaşlara valilik izin vermedi.Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre yüzde 40 üzeri yaralananlar gazi sayılıyor. Yüzde 40 altındaki yaralanmalar ise kapsam dışında kalıyor.Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat sorunlarına çözüm aradıklarını ancak muhatap bulamadıklarını söyledi.