Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi, son günlerde Türkiye siyasetinin en çok konuşulan merkezlerinden biri haline geldi. CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ilçede siyasi yönetim el değiştirdi.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE OYLAMA YAPILDI, BAŞKANVEKİLİ AK PARTİ’DEN ÇIKTI

Bahçetepe’nin görevden uzaklaştırılması üzerine Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Seçim üç tur sürdü. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamazken, üçüncü turda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz, 21 oy alarak belediye başkanvekilliği görevine seçildi.

CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ile yarışan Karadeniz’in seçilmesiyle birlikte, belediyenin yönetimi AK Parti’ye geçmiş oldu. Seçim sonucunda mecliste CHP ile AK Parti’nin 16’şar üyesi, MHP’nin ise 3 üyesi bulunuyordu. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu belirleyici oldu.

CHP’DEN SERT TEPKİ: “HALKIN İRADESİNE DARBEDİR”

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından CHP’li meclis üyeleri, sonucu protesto ederek salonu terk etti. CHP cephesi, Bahçetepe’nin görevden alınmasını ve ardından AK Parti’ye geçen yönetimi, “halkın iradesine darbe” olarak nitelendirdi.

Hakan Bahçetepe, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Aynı operasyon kapsamında, İstanbul’da Büyükçekmece ve Avcılar, Adana’da ise Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları da gözaltına alınmıştı.

Yürütülen beşinci dalga operasyonla birlikte İçişleri Bakanlığı, soruşturma süresince adı geçen tüm CHP’li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa, uzun süredir AK Parti'nin elinde olan bir belediye iken CHP’nin sürpriz zaferiyle el değiştirmişti. Ancak bu gelişmelerin ardından yönetim yeniden AK Parti’ye geçti.