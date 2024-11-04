Gazze'de 395 gün: Saldırılarda can kaybı 43 bin 374'e ulaştı

İsrail’in 395 gündür sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 374’e, yaralıların sayısı 102 bin 261’e yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de 395 gün: Saldırılarda can kaybı 43 bin 374'e ulaştı
Yayınlanma:

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 156 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 374’e, yaralı sayısının ise 102 bin 261’e yükseldiği belirtildi.

ABD seçimlerine saatler kaldı: Yeni başkanı "salıncak eyaletler" belirleyecek!ABD seçimlerine saatler kaldı: Yeni başkanı "salıncak eyaletler" belirleyecek!Dünya
Irak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon: Silah ve mühimmat depoları bulunduIrak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon: Silah ve mühimmat depoları bulunduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil filistin gazze
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylarıyla ortaya çıktı!
Saldırılarda can kaybı 43 bin 374'e ulaştı
Irak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon
MSB duyurdu!
Bakan Şimşek’ten Ekim enflasyonu yorumu
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
3 belediyeye kayyum atandı!
"ESAD normalleşmeye hazır değil"
Çorum'da binada büyük patlama
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman?
3 belediyeye kayyum atandı! 3 belediyeye kayyum atandı!
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir! 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Yeni yıl ehliyet harçlarına zam geliyor! İşte 2025 ücretleri Yeni yıl ehliyet harçlarına zam geliyor! İşte 2025 ücretleri
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı