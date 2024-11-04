Gazze'de 395 gün: Saldırılarda can kaybı 43 bin 374'e ulaştı
İsrail’in 395 gündür sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 374’e, yaralıların sayısı 102 bin 261’e yükseldi.
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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 156 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 374’e, yaralı sayısının ise 102 bin 261’e yükseldiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı