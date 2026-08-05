Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 73 bin 381'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, son 24 saat içerisinde Gazze'deki hastanelere 4 kişinin cenazesinin ve 1 yaralının getirildiği bildirildi.

Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 381’e, yaralı sayısının ise 174 bin 231’e ulaştığı kaydedildi.

Ateşkes sürecinden bu yana 1254 kişi yaşamını yitirdi

Açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşanan ihlaller ve saldırılar neticesinde 1254 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 121 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aynı dönemde enkaz altından 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

Bölgede enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının kısıtlı imkanlarla sürdürüldüğü ifade ediliyor.