Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 53 bini geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde insani dram büyüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 655’e, yaralı sayısının ise 121 bin 950’ye yükseldiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 53 bini geçti
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Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze'de 82 kişi hayatını kaybetti, 262 kişi de yaralandı. İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının ardından geçen sürede ise 3 bin 509 Filistinli yaşamını yitirdi, 9 bin 909 kişi yaralandı.

Gece boyunca en az 45 sivil öldü

Gazze’deki yerel yetkililer, İsrail’in gece ve gün boyu düzenlediği saldırılarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında kadınlar ve henüz 1 haftalık bir bebek de bulunuyor.

Papa 14. Leo’dan ateşkes çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlediği ilk genel kabul oturumunda Gazze’deki insanlık krizine dikkat çekti. Konuşmasında bölgeye yeterli insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulunan Papa, "Gazze Şeridi'ndeki durum endişe ve acı verici. Yeterli insani yardımın girişine izin verilmesini ve bu yürek parçalayıcı bedeli çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen düşmanlıkların sona ermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, bu ay başında yayınladığı ilk pazar mesajında da Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesini, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardım koridorlarının açılmasını istemişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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