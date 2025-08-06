Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 61 bini aştı, açlıktan ölen çocuk sayısı 96

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 158’e, yaralı sayısı ise 151 bin 442’ye çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 61 bini aştı, açlıktan ölen çocuk sayısı 96
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Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 771 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 3 kişinin de cenazesine ulaşıldı.

İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırdığı 18 Mart 2025’ten bu yana ölü sayısı 9 bin 654’e, yaralı sayısı ise 39 bin 401’e ulaştı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 87 kişi öldü, 570 kişi yaralandı. Böylece yardım sırasında ölenlerin sayısı 1.655’e, yaralananların sayısı ise 11.800’e yükseldi.

Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 193’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 96’sının çocuk olduğu açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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