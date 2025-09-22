Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 65 bini aştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze’de can kayıpları artmaya devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam ölü sayısının 65 bin 344’e yükseldiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 65 bini aştı
Yayınlanma:

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İsrail’in saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 61 ölü ve 220 yaralı getirildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 54 bin 754 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRI

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 523’e, yaralananların sayısı ise 18 bin 496’ya ulaştı.

GENEL TABLO AĞIRLAŞIYOR

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 65 bin 344’e, yaralıların sayısı 166 bin 795’e yükseldi. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildiriliyor.

Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi: Tarih verdiBakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi: Tarih verdiEkonomi
gazze israil
Günün Manşetleri
İmamoğlu’nu zora sokacak ifade
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor
Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi
Komisyon 12’nci kez toplanıyor
Deprem uzmanları alarm veriyor
Özgür Çelik ve 25 sanığın yargılanması başladı
Yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi
18 ilde siber suç operasyonu
Ankara’da sahte polis operasyonu
Vergi denetimlerinde yüksek gelir grupları mercek altında!
Çok Okunanlar
Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu! Altında rekor: Gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu!
Deprem uzmanları alarm veriyor Deprem uzmanları alarm veriyor
Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi Balıkesir’de deprem! İstanbul dahil birçok şehirde hissedildi
Bankalar faiz yarışında! Bankalar faiz yarışında!
Akaryakıt fiyatları 22 eylül 2025: Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 22 eylül 2025: Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?