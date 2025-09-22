Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 65 bini aştı

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İsrail’in saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 61 ölü ve 220 yaralı getirildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 54 bin 754 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRI

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 523’e, yaralananların sayısı ise 18 bin 496’ya ulaştı.

GENEL TABLO AĞIRLAŞIYOR

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 65 bin 344’e, yaralıların sayısı 166 bin 795’e yükseldi. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildiriliyor.