Gazze’de büyük felaket: Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan ölümler ve yaralanmalara ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 68 ölü ve 346 yaralı getirildi.

ATEŞKES SONRASI SALDIRILARDA 12 BİN 321 CAN KAYBI

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 321 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 569 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARDIM NOKTALARINDA HEDEF ALINDILAR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 494 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 18 bin 135’i aştı.

TOPLAM CAN KAYBI 64 BİN 871

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 64 bin 871’e, yaralıların sayısının ise 164 bin 610’a ulaştığı kaydedildi. Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 422’YE ÇIKTI

Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı da giderek artıyor. Son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği, 7 Ekim’den bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 145’i çocuk olmak üzere 422’ye yükseldiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze kentinde 22 Ağustos’ta kıtlık ilan etmişti. Açıklamaya göre, bu tarihten bu yana 30’u çocuk 144 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldü. IPC ayrıca, eylül sonuna kadar kıtlığın Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine de yayılabileceği uyarısında bulundu.