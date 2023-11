Gazze'de Can Kaybı 10 Bin 569 Oldu! İsrail Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 7 Ekim'den bu yana ara vermeden devam ediyor. Gazze aralıksız bir biçimde bombalanırken kara operasyonları da zaman zaman etkisini artırıyor.

Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken, can kaybı da her geçen gün artıyor. Son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basın toplantısı düzenleyerek can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Ölü Sayısı 10 Bin 569'a Çıktı!

Sözcü, Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 241 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı. Buna göre, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı, 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569'a çıktı. Eşref el-Kudra, saldırılarda 26 bin 475 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kudra, son 24 saatte ölenlerin yüzde 49'unun İsrail ordusunun "güvenli bölge" olarak iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinden olduğunun altını çizdi. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 193 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 45 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, İsrail'in şu ana kadar 120 sağlık tesisini hedef aldığını kaydetti.

Hastanelerde sadece acil servislerin yanı sıra yoğun bakım ve ameliyat odaları için jeneratörlerle elektrik vermeye çalıştıklarını söyleyen Kudra, "İşgalci İsrail'in hastanelere yönelik tehdidi artarak devam ediyor. Rantisi Çocuk Hastanesi'nin tahliyesine ilişkin talebini de ısrarla sürdürerek yerinden edilen binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden İsrail tehditlerinin önüne geçmeleri için hastanelerde varlıklarını göstermeleri çağrısında bulunan Kudra, tıbbi malzeme ve akaryakıt girişi için Gazze Şeridi'ne acil güvenli insani koridorun açılması talebinde bulundu.